CISP auxilia forças de segurança em duas importantes ocorrências em Niterói em dois dias

O veículo era conduzido por um homem, que foi encaminhado, juntamente com a moto, para a 81ª DP - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O veículo era conduzido por um homem, que foi encaminhado, juntamente com a moto, para a 81ª DP - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói teve participação decisiva em duas importantes ocorrências policiais nesta terça (6) e quarta-feira (7). Com o apoio do sistema de Cercamento Eletrônico e a troca de informações de inteligência com as forças de segurança, o CISP auxiliou na investigação que identificou o autor de um roubo com arma de fogo em um posto de combustíveis de Itaipu e, no dia seguinte, na localização de um motociclista que possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com atuação na localidade do Salgueiro, em São Gonçalo.

Nesta quarta-feira (7), após troca de dados de inteligência com a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), o CISP identificou uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor vermelha, cujo condutor era procurado pela Justiça por crime de tráfico.

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O Cercamento Eletrônico registrou a passagem da motocicleta pela Alameda São Boaventura, em Niterói. A equipe de monitoramento do CISP compartilhou imediatamente a informação com policiais da DHNSG, que iniciaram o acompanhamento e realizaram um cerco tático.

A ação resultou na abordagem da motocicleta e na localização do condutor. O homem foi encaminhado, juntamente com o veículo, para a sede da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, onde foi apresentado à autoridade policial.

Um dia antes, na terça-feira (6), o Cercamento Eletrônico também foi fundamental para o avanço de uma investigação conduzida pela 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), com apoio do CISP e de policiais militares do 12º Batalhão da PM.

O caso teve início após um roubo com arma de fogo ocorrido em 22 de setembro, em um posto de combustíveis na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. Segundo a Polícia Civil, um homem chegou ao estabelecimento em uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS preta e pediu R$ 10 em combustível. Depois do abastecimento, sacou um revólver, anunciou o roubo, levou dinheiro de um frentista e fugiu.

A partir das imagens obtidas durante a investigação, os policiais civis identificaram a motocicleta utilizada no crime. A placa do veículo foi inserida no sistema de Cercamento Eletrônico para auxiliar nas diligências.

O sistema emitiu um alerta após registrar a passagem da motocicleta. As imagens indicaram ainda que um dos pneus aparentava estar furado, o que levantou a possibilidade de o condutor realizar uma parada nas proximidades.

A informação foi imediatamente transmitida às equipes policiais. Durante as buscas, homens do 12º BPM localizaram a motocicleta no bairro do Fonseca. O veículo era conduzido por um homem, que foi encaminhado, juntamente com a moto, para a 81ª DP (Itaipu).

O veículo era conduzido por um homem, que foi encaminhado, juntamente com a moto, para a 81ª DP | Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, a vítima reconheceu o suspeito por meio de procedimento fotográfico e, posteriormente, em reconhecimento pessoal. A motocicleta, o capacete e o aparelho celular do investigado foram apreendidos.

Ainda segundo a investigação, o homem confessou a autoria do roubo e declarou ter utilizado a motocicleta investigada e um revólver calibre .38 para ameaçar o frentista e levar o dinheiro.

“Essa é mais uma prova da importância da participação da Prefeitura, que disponibiliza ferramentas para que as forças de segurança possam atuar no combate à criminalidade. A integração entre tecnologia, inteligência e atuação policial tem permitido respostas cada vez mais rápidas e qualificadas”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Com os elementos reunidos ao longo da investigação, o suspeito foi indiciado por roubo com emprego de arma de fogo. O delegado titular da 81ª DP, Deoclécio Assis, decidiu pela prisão preventiva do investigado.

As duas ocorrências, registradas em dias consecutivos, reforçam o papel do Centro Integrado de Segurança Pública no suporte às forças estaduais, reunindo tecnologia, monitoramento e compartilhamento de informações para auxiliar tanto na investigação de crimes quanto na localização de pessoas procuradas pela Justiça.