Motoboy morre ao ser atingido por carro na contramão em Maria Paula
Familiares da vítima alegam que motorista do carro trocou de lugar com amigo para não ser preso em flagrante
O entregador e mototaxista Luciano Barreira Simplício, de 25 anos, morreu após colidir com um carro na contramão, em Maria Paula, divisa entre São Gonçalo e Niterói, na madrugada da última segunda-feira (5). Familiares da vítima alegam que o condutor trocou de lugar com um amigo após o acidente. O caso está sendo investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro).
O acidente ocorreu na Estrada da Paciência, no bairro Maria Paula, quando Luciano retornava para casa em uma motocicleta que foi atingida por um carro que estava na contramão e em alta velocidade. Imagens registradas por câmeras de segurança, mostram que com o forte impacto da batida, a vítima foi arremessada por alguns metros. A parte da frente do veículo foi destruída.
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Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados por volta das 1h30. Quando chegaram ao local do acidente, encontraram Luciano com ferimentos graves e isolaram a região para que os bombeiros pudessem atuar.
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.
O corpo de Luciano foi velado nessa terça-feira e o enterro aconteceu no Cemitério Maruí, em Niterói. Ele deixa um filho de 2 anos.
Versão dos familiares
De acordo com o irmão da vítima, Matheus Simplício, o veículo era ocupado por 4 pessoas que estavam embriagadas. Ainda segundo o familiar, após o acidente, o motorista trocou de lugar com um amigo. Essa pessoa teria se apresentado aos policiais como o condutor do veículo para que o real motorista não fosse preso em flagrante.
Entretanto, essa versão não é confirmada pela Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. OSG entrou em contato com a Polícia Civil para mais esclarecimentos sobre a acusação da troca de motoristas, que informou que "as investigações estão a cargo da 75ª DP (Rio do Ouro). O motorista do carro foi submetido a exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Familiares da vítima foram ouvidos, imagens são analisadas e outras diligências estão em andamento para apurar todos os fatos".
Já a Polícia Militar alegou que agentes do 1º BPRv foram acionados depois do acidente e isolaram a região para a atuação do Corpo de Bombeiros.
Manifestação
O caso de Luciano causou comoção entre os motoboys de Niterói. A classe está se mobilizando para realizar um protesto pedindo justiça pelo caso.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca