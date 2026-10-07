Motoboy morre ao ser atingido por carro na contramão em Maria Paula

O entregador e mototaxista Luciano Barreira Simplício, de 25 anos, morreu após colidir com um carro na contramão, em Maria Paula, divisa entre São Gonçalo e Niterói, na madrugada da última segunda-feira (5). Familiares da vítima alegam que o condutor trocou de lugar com um amigo após o acidente. O caso está sendo investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro).

O acidente ocorreu na Estrada da Paciência, no bairro Maria Paula, quando Luciano retornava para casa em uma motocicleta que foi atingida por um carro que estava na contramão e em alta velocidade. Imagens registradas por câmeras de segurança, mostram que com o forte impacto da batida, a vítima foi arremessada por alguns metros. A parte da frente do veículo foi destruída.

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Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados por volta das 1h30. Quando chegaram ao local do acidente, encontraram Luciano com ferimentos graves e isolaram a região para que os bombeiros pudessem atuar.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O corpo de Luciano foi velado nessa terça-feira e o enterro aconteceu no Cemitério Maruí, em Niterói. Ele deixa um filho de 2 anos.

Versão dos familiares

De acordo com o irmão da vítima, Matheus Simplício, o veículo era ocupado por 4 pessoas que estavam embriagadas. Ainda segundo o familiar, após o acidente, o motorista trocou de lugar com um amigo. Essa pessoa teria se apresentado aos policiais como o condutor do veículo para que o real motorista não fosse preso em flagrante.

Entretanto, essa versão não é confirmada pela Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. OSG entrou em contato com a Polícia Civil para mais esclarecimentos sobre a acusação da troca de motoristas, que informou que "as investigações estão a cargo da 75ª DP (Rio do Ouro). O motorista do carro foi submetido a exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Familiares da vítima foram ouvidos, imagens são analisadas e outras diligências estão em andamento para apurar todos os fatos".

Já a Polícia Militar alegou que agentes do 1º BPRv foram acionados depois do acidente e isolaram a região para a atuação do Corpo de Bombeiros.

Manifestação

O caso de Luciano causou comoção entre os motoboys de Niterói. A classe está se mobilizando para realizar um protesto pedindo justiça pelo caso.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca