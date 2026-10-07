Pastor é preso em Maricá suspeito de abusar sexualmente de criança e mulher

Um pastor de 48 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (7), em Maricá, suspeito de cometer abusos sexuais contra uma criança de 12 anos e uma mulher que frequentavam a igreja onde ele atuava.

De acordo com a Polícia Civil, dois casos são investigados. Em um deles, a menina relatou a uma equipe especializada que foi levada pelo pastor para os fundos da igreja, onde teria sofrido abuso sexual. Segundo o depoimento, o homem tocou nas partes íntimas da criança e esfregou o órgão genital contra ela, mesmo enquanto a menina gritava por socorro.

O segundo caso envolve uma mulher que também frequentava a igreja. Conforme o relato apresentado aos investigadores, ela teria sido estuprada e ameaçada pelo pastor depois de aceitar uma carona para casa após um culto.

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Ainda segundo a investigação, o suspeito utilizava a posição que ocupava na igreja para oferecer caronas a mulheres e crianças depois dos cultos. A Polícia Civil apura se outras pessoas também podem ter sido vítimas.

O investigado foi localizado na própria residência e encaminhado para a delegacia. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) da Prefeitura de Maricá auxiliou no monitoramento e na localização do suspeito. A Polícia Civil segue nas investigações.