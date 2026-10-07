Homem que matou o próprio irmão com facada no peito em Maricá é preso

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (06), um homem que matou o próprio irmão com uma facada no peito. Ele foi capturado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as investigações, no dia 29 de setembro deste ano, o homem e a vítima estavam na casa da mãe deles e, no local, iniciaram uma briga. Durante uma luta corporal, o criminoso pegou uma faca e golpeou o irmão no peito, fugindo da residência. Ainda conforme apurado, o crime teria sido motivado por conflitos familiares recorrentes entre os irmãos, em razão de questões relacionadas à moradia e à convivência.

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Diante dos fatos, agentes iniciaram diligências e representaram pela prisão do criminoso, que foi deferida. Em trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, o homem foi localizado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio.