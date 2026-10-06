Fluminense exibirá marca da Superscore na camisa a partir do jogo contra o Coritiba

Marca é parceira da Superbet, mas sua plataforma não apresenta odds ou qualquer tipo de sugestão de apostas - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marca é parceira da Superbet, mas sua plataforma não apresenta odds ou qualquer tipo de sugestão de apostas - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense terá a marca Superscore estampada no uniforme, a partir do jogo contra o Coritiba, na quinta-feira (9). Trata-se de um aplicativo de inteligência esportiva, gratuito e dedicado exclusivamente a reunir dados e estatísticas avançadas de futebol em tempo real.

A plataforma, parceira global da Superbet, não exibe nenhum tipo de publicidade, odds ou sugestões de apostas, e não promove, de qualquer forma, atividades de apostas de quota fixa.

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A iniciativa faz parte da adequação à Medida Provisória n. 1.394/2026, preservando o contrato firmado entre o clube e os investidores da marca Superbet.

A expectativa do clube é conseguir manter a marca Superscore na camisa o máximo de tempo possível para tentar receber os valores integrais da parceria com a Superbet.