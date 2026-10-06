Sesc RJ Flamengo vence o Tijuca na estreia no Campeonato Carioca

Contra o Tijuca, que disputa o estadual com o elenco sub-21, o técnico Bernardinho aproveitou para dar rodagem às suas jogadoras - Foto: PaulaReis/Flamengo

Contra o Tijuca, que disputa o estadual com o elenco sub-21, o técnico Bernardinho aproveitou para dar rodagem às suas jogadoras - Foto: PaulaReis/Flamengo

O Sesc RJ Flamengo estreou no Campeonato Carioca com vitória sobre o Tijuca Tênis Clube, nesta terça-feira (06), por 3 sets a 0, parciais de 25-16, 25-7 e 25-18, no ginásio do Tijuca. O time do técnico Bernardinho busca confirmar a classificação para a decisão do estadual neste sábado (10), às 19h30, diante do Fluminense, no mesmo local, mas agora com o mando de quadra. Os ingressos já estão à venda no site Guichê Web.

Contra o Tijuca, que disputa o estadual com o elenco sub-21, o técnico Bernardinho aproveitou para dar rodagem às suas jogadoras. O comandante mandou para a quadra uma formação alternativa, poupando nomes como a oposta Tainara e a central Lorena. A oposta Jaque Schmitz e a ponteira Ariele foram as maiores pontuadoras da partida, com 14 acertos cada.

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Uma das mais animadas em quadra, a central Bia Paranhos, de apenas 20 anos, foi escalada entre as titulares do Sesc RJ Flamengo pela primeira vez na carreira. A paulistana de 1,85m, que passou a integrar o time adulto este ano, após subir da base rubro-negra, se mostrou grata com a oportunidade.

"Busquei colocar em prática tudo o que temos treinado. Nosso time vem trabalhando forte, seja na quadra ou na academia. Tivemos viagens, jogamos amistosos. Entrei em quadra com o propósito de ser feliz. É uma oportunidade incrível estar aqui neste grupo, trabalhando ao lado de nomes como Bernardinho, Tainara e outras. É inimaginável. Estou muito feliz. Agora, é focar no Fluminense, que tem um coletivo forte e será um jogo mais difícil. Vamos trabalhar e vamos para cima", afirmou Bia Paranhos.

A decisão do Carioca acontece na próxima terça-feira (13), na casa da equipe de melhor campanha. Campeão da Copa SuperVôlei, em setembro, o Sesc RJ Flamengo busca o seu segundo título na temporada. Após o estadual, o Rubro-Negro disputará a Superliga Feminina, com estreia no dia 19 de outubro, às 21h, contra o Paulistano Barueri, no Tijuca.

Maior campeão estadual, o Sesc RJ Flamengo vai atrás do 21° título.