Polícia Civil prende casal pela morte do filho recém-nascido em Duque de Caxias

Segundo as investigações, os pais eram os responsáveis pelo recém-nascido e estavam com ele no período em que as agressões teriam ocorrido - Foto: Divulgação

Segundo as investigações, os pais eram os responsáveis pelo recém-nascido e estavam com ele no período em que as agressões teriam ocorrido - Foto: Divulgação

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (06), um casal pela morte do próprio filho, um recém-nascido de apenas 16 dias. A criança morreu após dar entrada em uma unidade hospitalar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O caso começou a ser apurado após a morte do bebê ser comunicada à polícia. Inicialmente, os pais relataram um possível sufocamento e disseram desconhecer a origem das lesões encontradas no bebê. As versões apresentadas, no entanto, levantaram dúvidas entre os agentes.

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A partir das informações médicas e dos primeiros exames, os policiais aprofundaram a apuração. Laudos periciais apontaram que o bebê havia sofrido múltiplas agressões antes de morrer. Foram identificados ferimentos internos e lesões compatíveis com forte pressão na face e movimentos violentos de chacoalhamento.

Segundo as investigações, os pais eram os responsáveis pelo recém-nascido e estavam com ele no período em que as agressões teriam ocorrido. O conjunto de contradições nos depoimentos, informações médicas e conclusões periciais levou à prisão do casal. Os dois foram autuados em flagrante por homicídio doloso qualificado.