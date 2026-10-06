DER retoma serviço de reparo no pavimento da RJ-104

O trabalho de conservação também já começou em outras rodovias estaduais - Foto: Divulgação

O trabalho de conservação também já começou em outras rodovias estaduais - Foto: Divulgação

O DER-RJ deu início, nesta terça-feira (6/10), ao serviço de reparos no pavimento da RJ-104, em Niterói e São Gonçalo. Equipes do órgão iniciaram os trabalhos na altura do bairro Baldeador, em Niterói, e toda a rodovia receberá o serviço.

O trabalho de conservação também já começou em outras rodovias estaduais, como a RJ-102, na altura de Cabo Frio, e a programação inclui também a RJ-106, onde a recuperação do asfalto recomeçará em breve.

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Os serviços incluem, em diferentes trechos, recuperação da sinalização horizontal e vertical, com pintura de faixas e substituição de placas. Na RJ-104, também está previsto um trabalho de reforço na segurança da via, com o objetivo de evitar acidentes.

O DER-RJ também iniciou uma nova licitação para serviços de manutenção das rodovias estaduais. O contrato previsto inclui recuperação do pavimento, roçada, sinalização horizontal e vertical e limpeza de sistemas de drenagem. A contratação vai permitir a ampliação dos serviços para toda a malha rodoviária estadual.