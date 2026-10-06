Suspeito de matar comerciante durante assalto a bar é preso

Um homem investigado pela morte de um comerciante durante um assalto a um bar em São Gonçalo foi preso em Icaraí, Niterói. Contra ele havia um mandado de prisão temporária por latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte.

A vítima, Severino José da Silva, de 75 anos, foi morta na madrugada de 19 de setembro, no bairro Nova Cidade. Segundo a Polícia Civil, o comerciante tentou fechar a porta do estabelecimento ao perceber a chegada de homens que circulavam pela região em duas motocicletas. Durante a ação, ele foi atingido por um disparo e não resistiu aos ferimentos.

As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) identificaram quatro homens que estariam divididos nas duas motos e envolvidos em uma sequência de roubos naquela madrugada. De acordo com a polícia, o grupo teria cometido outro assalto poucos minutos antes do crime que terminou com a morte de Severino.

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O suspeito foi localizado, na última sexta-feira (2), após um trabalho de monitoramento e levantamento de informações de inteligência. A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e do setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após ser preso, o homem foi levado para a sede da DHNSG e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça.