Estudantes de Niterói fazem ato contra Bolsonaro em Icaraí

Grande grupo de estudantes fez manifestação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família - Foto: Divulgação

Grande grupo de estudantes fez manifestação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família - Foto: Divulgação

Um grupo de estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) tomou as ruas de Icaraí, em Niterói, para protestar contra Jair Bolsonaro na noite desta segunda-feira (5). Os manifestantes percorreram o bairro cantando palavras de ordem contra o ex-presidente e seus familiares.

O ato passou por locais como a Praia de Icaraí e a Avenida Roberto Silveira, uma das principais vias do bairro. Durante a caminhada, os estudantes entoaram diversas músicas contra Bolsonaro, entre elas: “Sem anistia e sem perdão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão”.

Em outros momentos, os manifestantes cantaram: “A nossa luta unificou, é estudante junto com trabalhador”.

A manifestação aconteceu cerca de 24 horas após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, que terminou com Flávio Bolsonaro à frente de Lula, com 47,03% dos votos contra 45,16% do petista.

O ato recebeu apoio nas redes sociais de pessoas ligadas à esquerda e também foi alvo de críticas de apoiadores da direita.

Ainda na noite deste domingo, O São Gonçalo mostrou como votou a população de Niterói. Na cidade, candidatos ligados à esquerda lideraram em diferentes disputas. Lula (PT) venceu na cidade com 48,35% dos votos. Eduardo Paes (PSD) também venceu a disputa pelo governo do estado, com 49,72%. Para o Senado, Benedita da Silva (PT) foi a candidata mais votada, com 25,41%.