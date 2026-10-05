Familiares acompanham retirada de corpo de homem morto em confronto com a PM em São Gonçalo

Corpo estava dentro de um carro na Estrada do Pacheco - Foto: Layla Mussi

Corpo estava dentro de um carro na Estrada do Pacheco - Foto: Layla Mussi

Familiares do homem morto após uma troca de tiros com policiais militares acompanharam a perícia e a retirada do corpo da vítima na manhã desta segunda-feira (5), na Estrada do Pacheco, em São Gonçalo. Durante a movimentação, alguns parentes se incomodaram com pessoas que faziam filmagens no local e pediram que as gravações fossem interrompidas. A família não quis falar com a imprensa.

O corpo foi removido por volta das 11h20, após a conclusão da perícia realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada da vítima, enquanto agentes permaneceram na área realizando os últimos procedimentos no veículo envolvido na ocorrência. Até a publicação desta matéria, o homem não havia sido identificado.

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Homem morre após troca de tiros com PM em São Gonçalo

Segundo informações apuradas no local, o Citroën prata envolvido na ocorrência derrapou e parou próximo à calçada, no sentido contrário da via, na Estrada do Pacheco.

O segundo ocupante do carro teria descido armado com um fuzil e fugido pela Rua Sargento Raimundo Nonato após o confronto. De acordo com policiais, equipes seguiram um rastro de sangue, mas o homem não foi localizado.

Disparos também atingiram uma galeria comercial próxima ao local. A estrutura do imóvel e duas lojas ficaram com marcas de tiros.

O caso segue sendo investigado pela DHNSG.