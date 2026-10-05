Criança de 6 anos é baleada durante ataque em praça de Duque de Caxias - Foto: Divulgação

Criança de 6 anos é baleada durante ataque em praça de Duque de Caxias - Foto: Divulgação

Uma criança de seis anos foi baleada durante um ataque a tiros em uma praça no Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (5). Outras sete pessoas também ficaram feridas durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, homens armados chegaram ao local em um carro e começaram a atirar. Testemunhas relataram que havia várias pessoas na praça no momento dos disparos.

Seis vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. As outras duas buscaram atendimento no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Imbariê. A criança recebeu atendimento médico e teve alta. Ainda de acordo com a PM, nenhuma das vítimas corre risco de morte.

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Conforme as informações levantadas pela polícia, três homens participaram do ataque. Dois deles estariam armados com pistolas e o terceiro carregava um fuzil. Depois dos disparos, os suspeitos deixaram o local.

A polícia ainda não identificou um possível alvo da ação nem esclareceu a motivação do crime. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), que investiga a ocorrência.





Outro ataque deixou cinco feridos

Na tarde de domingo (4), cinco pessoas também foram baleadas durante um ataque em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na Estrada dos Passageiros, no bairro Vinhateiro. Segundo informações iniciais, dois homens em uma motocicleta teriam feito os disparos.

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. A Polícia Civil realiza diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do ataque. A possibilidade de relação com uma disputa entre grupos criminosos foi levantada por testemunhas, mas não há confirmação oficial sobre a hipótese.