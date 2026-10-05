Homem morre após troca de tiros com PM em São Gonçalo

Dentro do automóvel, os policiais encontraram outro homem já morto, além de uma pistola - Foto: Divulgação

Dentro do automóvel, os policiais encontraram outro homem já morto, além de uma pistola - Foto: Divulgação

Um homem, ainda não identificado, morreu após uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta segunda-feira (5), na Estrada do Pacheco, em Pacheco, São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, o confronto aconteceu por volta das 4h30, durante um patrulhamento na região.

De acordo com o relato policial, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um Citroën prata, sem placas, estaria circulando pela região com homens armados. Os policiais localizaram o veículo e deram ordem de parada, mas, segundo a PM, os ocupantes fizeram disparos contra a equipe.

Leia também:

Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 32 mil; confira vagas

São Gonçalo faz abertura oficial da campanha Outubro Rosa na próxima terça-feira





Ainda de acordo com a corporação, os agentes revidaram e o veículo foi acompanhado até parar. Um dos ocupantes, que estaria armado com um fuzil, deixou o carro e fugiu. Dentro do automóvel, os policiais encontraram outro homem já morto, além de uma pistola Colt calibre 9 mm municiada.

Bombeiros e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram acionados para o local. Policiais da DH realizam perícia inicial e assumem as investigações.

Apuração em andamento