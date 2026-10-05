Homem morre após troca de tiros com PM em São Gonçalo
Homem estava em carro com outro suspeito, que fugiu armado com um fuzil após confronto na Estrada do Pacheco
Um homem, ainda não identificado, morreu após uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta segunda-feira (5), na Estrada do Pacheco, em Pacheco, São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, o confronto aconteceu por volta das 4h30, durante um patrulhamento na região.
De acordo com o relato policial, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um Citroën prata, sem placas, estaria circulando pela região com homens armados. Os policiais localizaram o veículo e deram ordem de parada, mas, segundo a PM, os ocupantes fizeram disparos contra a equipe.
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Ainda de acordo com a corporação, os agentes revidaram e o veículo foi acompanhado até parar. Um dos ocupantes, que estaria armado com um fuzil, deixou o carro e fugiu. Dentro do automóvel, os policiais encontraram outro homem já morto, além de uma pistola Colt calibre 9 mm municiada.
Bombeiros e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram acionados para o local. Policiais da DH realizam perícia inicial e assumem as investigações.
Apuração em andamento