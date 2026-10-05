Ataque a tiros deixa cinco feridos em tarde de eleição

O ataque teria sido realizado por dois homens em uma motocicleta - Foto: Divulgação

O ataque teria sido realizado por dois homens em uma motocicleta - Foto: Divulgação

Um ataque a tiros em São Pedro D’ Aldeia, na Região dos Lagos, deixou cinco pessoas feridas, na tarde deste domingo (4). O crime aconteceu na Estrada dos Passageiros, no bairro Vinhateiro. As informações iniciais dão conta de que os disparos foram feitos por dois homens em uma motocicleta.

Testemunhas contaram que o ataque poderia estar ligado a confrontos entre facções criminosas rivais. Contudo, ainda não há confirmação oficial dessa versão.

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Os baleados foram levados para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Relatos indicam que uma criança de 12 anos teria morrido após ser baleada, o que também não foi confirmado, até o momento. Além dela, teria uma outra menina baleada no braço.

Em nota, a Polícia Civil informou que: "De acordo com informações preliminares, cinco pessoas foram atingidas com disparos de arma de fogo, após um ataque criminoso na região de Vinhateiro. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime".