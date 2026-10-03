Passageiros são assaltados dentro de ônibus na Ponte Rio-Niterói

Criminosos renderam ocupantes de coletivo que seguia do Rio para São Gonçalo; cerca de nove vítimas procuraram a delegacia - Foto: Divulgação

Criminosos renderam ocupantes de coletivo que seguia do Rio para São Gonçalo; cerca de nove vítimas procuraram a delegacia - Foto: Divulgação

Cerca de nove passageiros de um ônibus que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e São Gonçalo procuraram a polícia após terem sido assaltados durante a viagem, na noite desta sexta-feira (3). O crime aconteceu quando o coletivo acessava a Ponte Rio-Niterói.

O veículo fazia a linha 4110D, entre São Gonçalo e Castelo, e pertence à Viação Coesa. Segundo os relatos registrados pelas vítimas, dois homens entraram no ônibus por volta das 20h, nas proximidades da Zona Portuária do Rio.

Depois de embarcarem, os suspeitos se posicionaram em pontos diferentes do coletivo. Quando o ônibus começou a atravessar a ponte, eles anunciaram o assalto e passaram pelos bancos recolhendo os pertences dos passageiros.

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Entre os objetos levados estavam celulares, alianças de ouro e outros bens pessoais. Uma das vítimas também relatou ter percebido uma arma de fogo dentro de uma bolsa que estaria sendo carregada por um dos criminosos.

Os passageiros descreveram os assaltantes como dois homens jovens e magros, com idades estimadas entre 20 e 30 anos. Um deles seria mais alto e usava capuz.

Após recolherem os objetos, os criminosos desceram do ônibus na região do antigo Moinho Atlântico, no Centro de Niterói, e fugiram.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), que investiga o assalto e realiza diligências para identificar os responsáveis.