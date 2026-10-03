Motociclista morre após queda na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói
Acidente ocorreu por volta das 2h da manhã deste sábado próxima ao restaurante Fla-Flu
Um homem, de aproximadamente 20 anos, morreu após sofrer uma queda de moto na Estrada Francisco da Cruz Nunes, próximo ao restaurante Fla-Flu Niterói, na região de Cantagalo, em Niterói, na madrugada deste sábado (3).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (3º GBM) foram acionados por volta das 2h05 para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, a vítima já estava em óbito. O homem ainda não havia sido identificado.
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Segundo a corporação, apenas o motociclista foi encontrado como vítima do acidente. A dinâmica da queda não foi informada.
Atenção redobrada na chuva
Com a ocorrência de chuva, motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção nas ruas e estradas. A pista molhada pode reduzir a aderência dos pneus e aumentar a distância necessária para a frenagem.
A recomendação é diminuir a velocidade, manter uma distância segura dos demais veículos, evitar manobras bruscas e utilizar os equipamentos de proteção adequados, especialmente no caso de motociclistas.