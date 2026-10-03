Motociclista morre após queda na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói

Um homem, de aproximadamente 20 anos, morreu após sofrer uma queda de moto na Estrada Francisco da Cruz Nunes, próximo ao restaurante Fla-Flu Niterói, na região de Cantagalo, em Niterói, na madrugada deste sábado (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (3º GBM) foram acionados por volta das 2h05 para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, a vítima já estava em óbito. O homem ainda não havia sido identificado.

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Segundo a corporação, apenas o motociclista foi encontrado como vítima do acidente. A dinâmica da queda não foi informada.

Atenção redobrada na chuva

Com a ocorrência de chuva, motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção nas ruas e estradas. A pista molhada pode reduzir a aderência dos pneus e aumentar a distância necessária para a frenagem.

A recomendação é diminuir a velocidade, manter uma distância segura dos demais veículos, evitar manobras bruscas e utilizar os equipamentos de proteção adequados, especialmente no caso de motociclistas.