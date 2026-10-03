Advogada é presa suspeita de desviar patrimônio de idosa

Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (02), uma advogada investigada por desviar o patrimônio de uma idosa pensionista, falecida em 2019. Ela foi capturada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

A investigação apontou que a advogada era vizinha da vítima e se aproximou da idosa, que morava sozinha e recebia pensão militar e benefício previdenciário. Em 2014, ela foi nomeada curadora judicial da mulher e, segundo as investigações, continuou realizando saques, compras e transferências bancárias mesmo após a morte da assistida. A investigada também se recusava a devolver os documentos originais da vítima ao herdeiro.

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A ação desta sexta-feira foi acompanhada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ). Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram a certidão de óbito e a carteira de identidade originais da vítima, além de objetos pessoais reconhecidos pelo filho, como relógios e talheres banhados a ouro. Na tentativa de ocultar provas digitais e dificultar o trabalho policial, a mulher escondeu o celular no ralo do banheiro. O aparelho foi apreendido e será submetido a perícia.

De acordo com as investigações, a mulher já responde na Justiça por 12 crimes de apropriação de rendimentos de pessoa idosa, dois furtos qualificados mediante fraude e duas falsidades ideológicas. Nesta sexta-feira, ela foi autuada em flagrante pelo crime de ocultação de documento.