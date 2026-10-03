Polícia Civil prende apontado como liderança do TCP em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), em ação conjunta com policiais militares, prenderam nesta sexta-feira (2) um homem apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis.

Segundo a corporação, o homem é investigado por suposta participação em extorsões e ameaças contra comerciantes e empresários da região. A Polícia Civil informou ainda que ele possui 47 anotações criminais por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

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De acordo com as investigações, o homem comandaria o tráfico de drogas da facção na região e estaria à frente de uma estrutura responsável por extorsões contra comerciantes locais. A identificação do suspeito ocorreu após trabalhos de inteligência e diligências realizados pela 166ª DP.

Após a Justiça decretar a prisão, os agentes passaram a monitorar possíveis rotas e endereços relacionados ao investigado. Ele foi localizado quando esteve em um supermercado da região.

A Polícia Civil informou que o homem tinha o título de eleitor cancelado pela Justiça, condição que, segundo os agentes, permitiu o cumprimento da prisão durante o período eleitoral. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por associação para o tráfico.