Menino de 1 ano e 10 meses é internado em SG após sofrer queimaduras graves em explosão de botijão em Barra do Piraí

A criança que teve queimaduras no acidente em Barra do Piraí permanece internada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

A criança que teve queimaduras no acidente em Barra do Piraí permanece internada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Mais uma criança vítima de queimaduras graves foi encaminhada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo. Na noite desta quinta-feira (1º), um menino de apenas 1 ano e 10 meses deu entrada na unidade após ser atingido pela explosão de um botijão de gás dentro da residência da família, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

A criança sofreu queimaduras graves na face, no tórax e nos membros inferiores. Após receber os primeiros atendimentos no Hospital Geral de Piraí, o menino foi transferido para o HEAT e encaminhado ao CTI pediátrico, onde permanece sob cuidados médicos.

Os pais da criança também ficaram gravemente feridos na explosão. Todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados inicialmente para o Hospital Geral de Piraí. Segundo familiares, a mãe está entubada no CTI. O pai foi estabilizado e apresenta quadro de saúde estável.

Quatro crianças queimadas em apenas uma semana

O caso chama atenção para uma sequência de acidentes envolvendo queimaduras graves que chegaram ao Hospital Estadual Alberto Torres nos últimos dias. Este é o quarto caso de uma criança gravemente queimada atendida na unidade nesta semana. Na segunda-feira (29), uma menina de 7 anos foi encaminhada ao hospital após sofrer queimaduras provocadas por óleo quente, em Nova Iguaçu.

No dia seguinte, duas irmãs, de 2 e 6 anos, também deram entrada no HEAT em estado grave. As meninas tiveram cerca de 90% do corpo queimado depois que a casa onde moravam, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, pegou fogo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o estado de saúde das duas continua muito grave. Elas permanecem entubadas e sedadas.

A mulher havia sido presa em flagrante por abandono de incapaz. O Ministério Público pediu a conversão da prisão em preventiva, alegando a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A defesa, por sua vez, pediu o relaxamento da prisão ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, o que foi atendido pela justiça. O juiz que avalia o caso na comarca de SG homologou o flagrante e negou o pedido de relaxamento, mas entendeu que não havia elementos que justificassem a prisão preventiva pelo fato de a mãe das crianças não ter antecedentes criminais e nem investigação em andamento.

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Homem também foi levado para o hospital

Na quarta-feira (30), um homem de 36 anos, vítima de uma queimadura elétrica, também precisou ser transferido para o Alberto Torres. Ele foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros no município de Rio das Ostras e levado para a unidade de referência em São Gonçalo.

O paciente continua internado e, segundo as informações divulgadas, apresenta quadro de saúde estável.

HEAT já recebeu 135 vítimas de queimaduras em 2026

De janeiro a setembro deste ano, o Hospital Estadual Alberto Torres recebeu 135 vítimas de queimaduras. A unidade é referência no tratamento de pacientes com múltiplos traumas em todo o estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, dois pacientes classificados como grandes queimados permanecem internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital. Segundo a unidade, eles estão internados há quase quatro meses.

* Em apuração