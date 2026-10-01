Operação Desmonte encontra motores roubados em ferro-velho de Barra do Piraí

Um motor automotivo com numeração adulterada e outro com registro de roubo foram encontrados, nesta quinta-feira (1º/10), por agentes do Detran RJ durante fiscalização de ferros-velhos. Os motores estavam em um comércio de peças e sucatas localizado no bairro Belvedere, em Barra do Piraí, no Médio Paraíba, interior do Estado do Rio.

O proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, sob suspeita de receptação. O estabelecimento foi interditado e todo o material apreendido foi encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas.

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Um segundo ferro-velho, que pertencia ao mesmo proprietário, também foi interditado. Ele funcionava em um galpão às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) e não possuía registro no Detran RJ para exercer a atividade. Além disso, as peças comercializadas não tinham as etiquetas exigidas pela legislação. O estabelecimento também anunciava e comercializava peças em plataformas de compra e venda na internet.

Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também identificaram potencial risco ambiental, já que o proprietário realizava a lavagem de motores sem os cuidados necessários para evitar a contaminação do solo.

Os agentes chegaram ao local após informações levantadas pelo setor de monitoramento da Diretoria de Desmontagem do Detran RJ. A ação contou com a participação de agentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual do Ambiente. Denúncias sobre ferros-velhos que funcionam de forma irregular podem ser feitas pelo site Ouve RJ.

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