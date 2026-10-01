Cia. Ballet Paula Campos comemora 20 anos com espetáculo na Sala Nelson, em Niterói

Começa no próximo sábado (03) a venda dos ingressos para o sempre concorrido espetáculo de fim de ano da companhia Ballet Paula Campos. Desta vez, o evento terá um significado especial: além de celebrar e encerrar as atividades do grupo em 2026, também serão comemorados os vinte anos de atuação em Niterói da experiente bailarina, professora, coreógrafa e produtora cultural – carioca de nascença e niteroiense por opção – que dá nome à trupe.

A ser exibido no dia 20 de dezembro, às 19 horas, na Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural, em São Domingos), o show “As Cores do Mundo” celebrará, com cores e dança, a riqueza e a diversidade cultural de lugares, povos e tradições que compõem o mundo. Cada continente ganha vida no palco através de coreografias que exploram seus ritmos, costumes, histórias e identidades, o que promete ser uma experiência sensorial emocionante. Os ingressos custam R$ 80 e devem ser adquiridos pelo WhatsApp 21 99933 6688. A antecipação da bilheteria se deve à tradição de teatro lotado nas apresentações da companhia.

“Mais do que uma viagem geográfica, celebraremos o que nos torna diferentes e, ao mesmo tempo, o que nos conecta: a música, o movimento e a capacidade humana de se expressar por meio da arte. Em cada passo, uma descoberta. Em cada ritmo, uma nova história. Um espetáculo que atravessa fronteiras para mostrar que, apesar das distâncias, o mundo inteiro pode dançar”, descreve Paula Campos, que todo ano desenvolve um tema especial para contar histórias por meio da dança, das músicas e dos cenários, com produção sempre impecável.

A responsável conta que a inspiração para esse tema surgiu do interesse de mostrar ao público as singularidades e as semelhanças entre os continentes, e que, mesmo com todo o avanço tecnológico, em todos os lugares do planeta, os propósitos de paz, amor e esperança ainda são os mesmos.

“O público pode esperar uma grande viagem pelo mundo, com paradas em cada um dos continentes, o que será apresentado de maneira renovadora. Além do aprendizado geográfico por meio da arte, o show promete ensinar, divertir, emocionar e promover reflexões sobre várias questões humanas, independentemente da nacionalidade, tudo isso com muita delicadeza e respeito”, resume a diretora. A companhia é composta por alunos da primeira infância até a terceira idade, tornando o programa livre para todas as idades.

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