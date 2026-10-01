São Gonçalo realiza leilão online de veículos no dia 20 de outubro

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, realizará um novo leilão online neste mês de outubro. O pregão está previsto para acontecer no dia 20, às 10h. Os lotes já estão disponíveis para visitação no Pátio Municipal (localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro).

Os veículos leiloados são motos e carros apreendidos ou removidos no município e que não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ. Os proprietários dos veículos leiloados já foram notificados.

Os interessados poderão visitar os lotes até o dia 19 de outubro, nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h. Na inspeção visual é vedada quaisquer outros procedimentos tais como manuseio, experimentação e remoção de peças. Não há visitação aos domingos, feriados e no dia da realização do leilão.

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Para participar do leilão, basta acessar este link e realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet. Nesse site também estão disponíveis informações sobre o pagamento do lote, a retirada dos veículos, os documentos necessários e multas por desistência. Para participar do leilão, é necessário realizar um cadastro prévio, com no mínimo 24 horas de antecedência do início do pregão, no portal onde será realizado o evento online, solicitando a respectiva habilitação para o leilão. O cadastro será analisado.

O edital do leilão pode ser acessado pelo link.