Disque Denúncia divulga cartaz em prol da localização de ‘Kadá’, investigado como liderança do tráfico no Morro do Cavalão, em Niterói

Reinaldo Medeiros Ignácio, o Kadá, de 61 anos, apontado pela polícia como uma das lideranças do grupo que atua no tráfico de drogas no Morro do Cavalão, em Icaraí - Foto: Divulgação/Disque Denúncia-RJ

Reinaldo Medeiros Ignácio, o Kadá, de 61 anos, apontado pela polícia como uma das lideranças do grupo que atua no tráfico de drogas no Morro do Cavalão, em Icaraí - Foto: Divulgação/Disque Denúncia-RJ

Nesta quinta-feira (1), o Disque Denúncia/RJ (2253-1177) divulgou um cartaz para estimular denúncias que culminem com a localização de Reinaldo Medeiros Ignácio, o Kadá, de 61 anos, apontado pela polícia como uma das lideranças do grupo que atua no tráfico de drogas no Morro do Cavalão, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O procedimento visa auxiliar as investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), em prol da recaptura dele, também conhecido como Playboy ou Bolha Assassina.

Considerado de “Altíssima Periculosidade” pelo sistema prisional. Ele está foragido da Justiça. Condenado a 36 anos de prisão, Reinaldo progrediu para um regime aberto através de Prisão Albergue Domiciliar (PAD) e desde setembro de 2025 não se apresentou para a colocação do monitoramento eletrônico. Segundo investigações da 77ªDP (Icaraí), ele está no comando do tráfico de drogas no Cavalão desde a morte de seu irmão Robson Medeiros Ignácio, o Robinho, desde abril de 1995, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Na ocasião, equipes de delegacias especializadas da Polícia Civil cercaram a casa onde Robson havia dado uma festa, para prendê-lo. Robson resistiu à ação policial, baleando um policial, e acabou sendo alvejado e indo a óbito.

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Kadá, segundo a polícia, é identificado pelas autoridades também como membro do Comando Vermelho (CV). Segundo as investigações que culminaram na Operação Pé de Pano, desencadeada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em agosto de 2018, o tráfico de drogas na região do Morro do Cavalão se encontra em uma das áreas mais valorizadas de Niterói.

Kadá foi detido pela primeira vez em setembro de 1995 por tráfico de drogas e recebeu liberdade condicional em setembro de 1998. Foi preso novamente em maio de 2001, sendo liberado através de Habeas Corpus (HC) em junho do mesmo ano. Em setembro de 2009, foi novamente preso pela 82ª DP (Maricá), e mesmo após ser transferido para o Presídio Federal de Mossoró (RN) em 2009, continuou a administrar o tráfico no Cavalão. segundo a Polícia Civil do Rio.



Existem quatro mandados de prisão em aberto contra Reinado Medeiros Ignácio, aguardando cumprimento, sendo dois pela Vara de Execuções Penais (VEP), um pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói e um último pela 4ª Vara Criminal de Niterói, todos relacionados a crimes de Quadrilha ou Bando, Roubo Majorado, Corrupção de Menores - ECA, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas / Crimes Previsto na Legislação Extravagante e tráfico de drogas.

A colaboração da comunidade é fundamental para auxiliar as forças de segurança na captura de criminosos que estão em liberdade de forma ilegal. Se você observar atividades suspeitas ou souber o paradeiro de alguém que desrespeita ordens judiciais ou locais de venda de drogas, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura. Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo sigilo total sobre a identidade do denunciante.

Além disso, é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que oculta detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.