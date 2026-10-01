Três homens são presos com drogas durante ação da Polícia Civil em Itaboraí
Suspeitos foram encontrados no Rato Molhado
Três homens presos em flagrante durante uma ação da Polícia Civil, nesta quarta-feira (30), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Itaboraí. A ocorrência foi registrada na Rua Afonso Viegas Garcia, na comunidade conhecida como Rato Molhado.
Policiais da 71ª DP (Itaboraí) estavam em diligência na região quando perceberam uma movimentação ligada a venda de drogas. Os agentes passaram a observar o local e identificaram três homens que estariam envolvidos na ação.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila preta com o material que, segundo a investigação, seria vendido na comunidade. Ao todo, foram apreendidas 195 embalagens de drogas, além de R$ 145 em dinheiro.
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O material apreendido estava dividido em 60 cápsulas de cocaína, 75 trouxinhas de maconha e outros 60 embalagens de crack.
Os três suspeitos foram levados para a 71ª DP e permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.