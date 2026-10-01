Três homens são presos com drogas durante ação da Polícia Civil em Itaboraí

Três homens presos em flagrante durante uma ação da Polícia Civil, nesta quarta-feira (30), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Itaboraí. A ocorrência foi registrada na Rua Afonso Viegas Garcia, na comunidade conhecida como Rato Molhado.

Policiais da 71ª DP (Itaboraí) estavam em diligência na região quando perceberam uma movimentação ligada a venda de drogas. Os agentes passaram a observar o local e identificaram três homens que estariam envolvidos na ação.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila preta com o material que, segundo a investigação, seria vendido na comunidade. Ao todo, foram apreendidas 195 embalagens de drogas, além de R$ 145 em dinheiro.

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O material apreendido estava dividido em 60 cápsulas de cocaína, 75 trouxinhas de maconha e outros 60 embalagens de crack.

Os três suspeitos foram levados para a 71ª DP e permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.