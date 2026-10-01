Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura monta operação especial para o transporte público no dia das eleições em Niterói - Foto: Divulgação

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura monta operação especial para o transporte público no dia das eleições em Niterói - Foto: Divulgação

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Niterói definiu uma operação especial para as linhas municipais de ônibus neste domingo de eleições. O planejamento prevê frequência equivalente à de dias úteis em todo o sistema e a utilização de duas linhas circulares para facilitar o deslocamento dos eleitores diante das alterações nos locais de votação.

As medidas foram definidas após a análise das alterações promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Niterói registrou mudanças em 11 locais de votação, com impacto estimado para mais de 17 mil eleitores.

No domingo, além do reforço na frequência dos ônibus, serão criadas duas linhas circulares especiais durante o período de votação: uma ligando o Caramujo a Santa Bárbara e outra conectando Vila Ipiranga ao Ponto Cem Réis.

Desde 2022, por meio da Lei Municipal nº 3.738, a Prefeitura de Niterói garante gratuidade nos ônibus municipais nos dias de eleições oficiais. Neste ano, a frequência de dias úteis e a criação das duas linhas circulares complementam a medida, facilitando o deslocamento dos eleitores até os novos locais de votação.

“Além da gratuidade, teremos uma operação especialmente planejada para atender às mudanças realizadas pelo TRE. Os ônibus circularão com frequência de dia útil e duas linhas especiais vão conectar áreas diretamente afetadas pelas alterações dos locais de votação. Nosso objetivo é assegurar que todos possam exercer plenamente o direito ao voto”, afirma o secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier.

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A Região Norte concentra a maior parte das mudanças, com Fonseca e Barreto entre os bairros mais afetados. Alguns locais de votação foram desativados, outros foram criados e parte dos eleitores foi transferida para unidades já existentes. O Centro Cultural Cauby Peixoto, primeiro equipamento público de cultura da Região Norte, por exemplo, passará a funcionar como local de votação.

“A Secretaria realizou o diagnóstico das mudanças, cruzou os dados fornecidos pelo TRE com a rede municipal de transporte e elaborou o planejamento da operação. Identificamos os principais pontos de atenção e definimos a criação das duas linhas circulares, além da frequência de dia útil em todo o sistema. As concessionárias serão responsáveis por executar a programação determinada pelo município”, explica o secretário Renato Barandier.

Em todo o estado, o TRE-RJ substituiu 66 locais de votação em 20 municípios, número superior ao registrado nas eleições de 2024. Em Niterói, a operação foi planejada considerando as características da rede de transporte e a distribuição territorial dos novos locais de votação, para garantir o acesso da população às urnas.