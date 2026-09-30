Família é vítima de saidinha de banco e tem prejuízo de quase R$ 100 mil
Dois homens armados abordaram as vítimas logo após a retirada do dinheiro. Celular levado pelos criminosos foi localizado em uma área de mata
Uma família foi vítima de uma “saidinha de banco” após sacar R$ 98 mil em uma agência bancária de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O dinheiro havia sido retirado de duas contas diferentes. Pouco depois, as vítimas foram surpreendidas por dois homens armados.
O caso aconteceu depois que uma das vítimas deixou uma agência do Itaú. Segundo o relato apresentado aos policiais, foram sacados R$ 49 mil de uma conta e outros R$ 49 mil pertencentes à filha. Após saírem do banco, os familiares foram abordados por dois criminosos que estariam armados com pistolas. De acordo com as vítimas, os homens vestiam roupas sociais e carregavam uma mochila azul. Além dos R$ 98 mil, os assaltantes também roubaram um telefone celular.
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Rastreamento levou policiais até área de mata
A localização do aparelho ajudou os agentes do Segurança Presente a encontrar parte do que havia sido levado. Policiais que faziam patrulhamento pela Praça Nova Cidade foram procurados pela família e começaram as buscas. Por meio do aplicativo de rastreamento do celular, a equipe conseguiu acompanhar o deslocamento do aparelho até a região da Avenida Júlio Lima, no bairro Laranjal.
Os policiais seguiram para o local indicado e encontraram o telefone abandonado em uma área de mata. Durante as buscas, moradores da região relataram ter visto dois homens circulando em uma motocicleta. As características informadas foram comunicadas a outras equipes que realizavam patrulhamento nas proximidades.
Família foi orientada a procurar a delegacia
Depois de recuperar o celular, os policiais voltaram a prestar auxílio às vítimas e orientaram a família a registrar o caso em uma unidade policial.
Segundo os agentes, a vítima informou que compareceria posteriormente à delegacia para formalizar a ocorrência e tomar as medidas necessárias.
Até o momento, não há informação sobre a localização dos dois suspeitos ou sobre a recuperação do dinheiro levado durante o assalto.