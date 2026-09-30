Passageiro é morto após ser atingido por bala perdida dentro de BRT em Jacarepaguá

O caso é mais um episódio de violência envolvendo disparos de armas de fogo no estado do Rio - Foto: Reprodução

O caso é mais um episódio de violência envolvendo disparos de armas de fogo no estado do Rio - Foto: Reprodução

Um homem morreu após ser baleado dentro de um ônibus do BRT na manhã desta quarta-feira (30), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu quando o coletivo trafegava próximo à estação Ventura, nas proximidades da comunidade Dois Irmãos.

O caso é mais um episódio de violência envolvendo disparos de armas de fogo no estado do Rio. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, em 2026 a Região Metropolitana do Rio já registrou 74 vítimas de bala perdida, com 18 mortos e 56 feridos.

No Leste Fluminense, os dados deste ano mostram que São Gonçalo contabiliza três mortos e oito feridos por balas perdidas, enquanto Niterói registra dois feridos no mesmo período.

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Segundo informações, no caso desta quarta-feira, o coletivo teria parado na estação após ser atingido por diversos tiros de arma de fogo. A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, foi atingida por um disparo na região do abdômen enquanto estava em pé dentro do veículo. Os familiares foram avisados através de passageiros que utilizaram o celular da vítima.

No momento do ocorrido, a Polícia Militar realizava uma operação na comunidade Dois Irmãos. A ação, coordenada pelo 18º BPM (Jacarepaguá), tem como objetivo combater grupos criminosos envolvidos em disputas por território na região.

Ainda não há confirmação sobre a origem do disparo ou se bala perdida tem relação com a operação na comunidade.