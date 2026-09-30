Trânsito intenso aumenta tempo de deslocamento em Niterói nesta manhã

Motoristas que saem de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e de outras cidades da região em direção a Niterói e ao Rio de Janeiro enfrentam trânsito intenso na manhã desta quarta-feira (30). A lentidão é registrada em diferentes acessos e vias de Niterói e aumenta o tempo de deslocamento de quem segue para o trabalho.

Em alguns casos, o percurso até o destino pode levar mais de uma hora além do habitual. Em Niterói, a NITTRANS informou que a saída da Galeria João Sampaio, no sentido Icaraí, apresentava fluxo intenso, enquanto a Avenida Roberto Silveira, Av. Jansen de Melo sentido Icaraí e a Rua Noronha Torrezão também registra trânsito intenso ao longo da via.

Leia também:

Vendaval assusta moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá



Brasil cria 165 mil empregos com carteira assinada em agosto



Na Ponte Rio-Niterói, de acordo com a Ecovias Ponte, às 8h25, o sentido Niterói apresentava fluxo normal, com tempo médio de travessia de 13 minutos. Já no sentido Rio, havia lentidão desde os acessos à Grande Curva, com travessia estimada em 18 minutos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre acidente ou outra ocorrência que tenha provocado diretamente a lentidão nos acessos a Niterói e à capital. Por isso, a causa do aumento do fluxo ainda não foi confirmada pelos órgãos de trânsito.

No Rio de Janeiro, o Centro de Operações Rio informou que a Avenida Rei Pelé apresenta trânsito lento, com pontos de retenção, desde a altura da Avenida Professor Manoel de Abreu até o Viaduto Oduvaldo Cozzi. A Avenida Francisco Bicalho também tem trânsito lento ao longo da via.

Ainda de acordo com o órgão, a Rua Teodoro da Silva registra trânsito intenso desde a altura da Rua Barão do Bom Retiro até a Rua Barão de São Francisco.

A recomendação aos motoristas é redobrar a atenção e acompanhar as condições do trânsito antes de iniciar o deslocamento.