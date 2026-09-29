Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets

Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) - Foto: Divulgação/Bruno Peres/Agência Brasil

Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) - Foto: Divulgação/Bruno Peres/Agência Brasil

O número de transações realizadas por Pix caiu 10% nos três dias seguintes à publicação da medida provisória (MP) que proibiu as apostas esportivas online, conhecidas como bets. De sábado (26) a segunda-feira (28), foram registradas 608,6 milhões de operações, volume inferior à média observada nos mesmos dias das quatro semanas anteriores.

Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). A queda foi observada nos três dias analisados, mas os números, isoladamente, não permitem estabelecer uma relação direta entre a redução das transações e a proibição das apostas.

Números do Pix

A comparação feita pelo Banco Central considera a média de transações registrada nos quatro sábados, domingos e segundas-feiras anteriores.

• Sábado (26): 229,6 milhões de transações, queda de 11%;

• Domingo (27): 165,9 milhões, recuo de 12%;

• Segunda-feira (28): 213 milhões, baixa de 7,4%;

• Total: 608,6 milhões de operações;

• Queda acumulada: 10%.

Os dados correspondem ao número de operações, e não ao valor financeiro movimentado pelo sistema.

Valores

Os números também mostram queda de 15,5% em relação aos valores movimentados nos três mesmos dias da semana anterior.

• Sábado (26): R$ 33,23 bilhões, queda de 10%;

• Domingo (27): R$ 18,87 bilhões, recuo de 20,6%;

• Segunda-feira (28): R$ 131,48 bilhões, baixa de 16%;

• Total: R$ 183,58 bilhões em operações;

• Queda acumulada: 15,5%.

A redução ocorreu imediatamente após a publicação da MP, na sexta-feira (25), que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas esportivas on-line.

A coincidência entre os períodos, porém, não permite concluir que a medida contra as bets tenha sido a causa da queda nas transações. Outros fatores podem influenciar a quantidade de operações realizadas por Pix ao longo de um determinado período.

O Banco Central não respondeu se a queda decorre da publicação da MP.