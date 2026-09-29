Homem é morto a facadas durante briga com o irmão em Maricá; vídeo!

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam o caso - Foto: Divulgação

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam o caso - Foto: Divulgação

Uma discussão entre dois irmãos terminou com um homem morto a facadas, na manhã desta terça-feira (29), em Mumbuca, Maricá. O crime aconteceu na Rua Andrelina Carlota da Conceição, por volta das 10h20.

Luiz Alex da Silva, de 23 anos, foi localizado já sem vida, caído na área de entrada do quintal de uma casa. Após o crime, o irmão apontado como responsável pelo ataque deixou o endereço e, até o momento, não foi localizado.

Equipes da Polícia Militar foram chamadas e permaneceram na região para o atendimento da ocorrência e a preservação do local. Guardas municipais que estavam nas proximidades também prestaram apoio até a chegada de agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

Leia também:

Detran RJ inicia agendamento de prova prática de habilitação para candidatos de instrutores autônomos

Theatro Municipal de Niterói recebe concerto do Ensemble PHOENIX na próxima semana





Parentes da vítima acompanharam a movimentação no endereço, mas não falaram com a imprensa. Ainda não há informações sobre o que teria provocado a discussão entre os irmãos. O caso será investigado para esclarecer a dinâmica do crime e localizar o suspeito.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, onde vai permanecer até ser liberado para o sepultamento.





Divulgação