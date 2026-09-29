Theatro Municipal de Niterói recebe concerto do Ensemble PHOENIX na próxima semana

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, retornou em agosto com Conversa Galante, e se encerra agora em outubro com "O Teatro da Cura: Música e Medicina" - Foto: Divulgação

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, retornou em agosto com Conversa Galante, e se encerra agora em outubro com "O Teatro da Cura: Música e Medicina" - Foto: Divulgação

Um retrato musical divertido e sentimental da medicina e dos médicos, com suas pílulas, cirurgias, elixires e encantamentos para lidar com os males da condição humana. No programa, música de Bach, Haendel, Lully, Couperin, Marais, Charpentier, Kuhnau. Com Laura Rónai, (flauta barroca), Roger Ribeiro (violino barroco), Eduardo Antonello (cravo), e Myrna Herzog (viola de gamba e direção)

O Ensemble PHOENIX estreou em maio sua primeira série de concertos no no Brasil - Viagem no Tempo - após anos de atuação no exterior. Em dez apresentações no Rio de Janeiro, em Niterói e em Petrópolis, o grupo percorre diferentes períodos da música antiga em três programas comentados, em diferentes formações, utilizando sempre instrumentos de época, alguns deles originais do século XVIII.

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, retornou em agosto com Conversa Galante, e se encerra agora em outubro com "O Teatro da Cura: Música e Medicina", no palco do Theatro Municipal de Niterói, no dia 7 de outubro (quarta-feira), às 19 horas.

“Concebi esta série como uma viagem turística pelo Tempo. Utilizando o som inigualável dos instrumentos de época como máquina propulsora, cada concerto nos leva a um mundo diferente: em “Plantas Exóticas” visitamos a paixão dos europeus Telemann, Handel e Graun pelas descobertas botânicas do Novo Mundo; em “Conversa Galante”, fruimos a música dos saraus; e finalmente em “O Teatro da Cura”, vamos visitar a medicina e os médicos dos séculos 16, 17 e 18. Tudo com muito bom humor, sempre dialogando como o presente, com o Brasil – e com a qualidade que se tornou sinônimo do nosso nome, explica Myrna Herzog.

Fundado em 1998 em Israel e hoje também sediado no Rio de Janeiro, o Ensemble PHOENIX, dirigido pela renomada regente e violista da gamba Myrna Herzog, é referência mundial na música antiga, com 17 álbuns e dezenas de vídeos disponíveis nas plataformas digitais. Utilizando instrumentos de época, o grupo interpreta obras da Idade Média ao início do século XIX, sendo frequentemente elogiado pela crítica como “magistral”, “único” e “extraordinário”.

Leia também:

Pesquisadores lançam guia gratuito para pais sobre uso de telas por crianças de até 6 anos

Águas de Niterói oferece condições especiais de negociação no Plaza Shopping até amanhã (30)





O Ensemble PHOENIX tem tido papel fundamental na divulgação da música brasileira no exterior, com destaque para a única gravação mundial do Credo do Imperador Pedro I em instrumentos históricos, além de importantes obras de José Maurício Nunes Garcia.

Myrna Herzog é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and Musicians. Pioneira da viola da gamba no Brasil, foi a primeira gambista profissional do país, fundando o primeiro curso do instrumento e a primeira orquestra barroca brasileira, a Academia Antiqua Pró-Arte. Como solista atuou em 25 países, apresentou-se com a Filarmônica de Israel tocando os solos de viola da gamba das Paixões de Bach; como regente dirigiu óperas e oratórios, ministrou oficinas no Brasil e na Royal Academy of Music de Londres. Sua discografia disponível em plataformas digitais reúne 22 gravações como regente e intérprete na viola da gamba, quinton, vielle, violoncelo barroco e moderno.

SERVIÇO

Série VIAGEM NO TEMPO

Ensemble PHOENIX com direção de Myrna Herzog

Outubro | Teatro da Cura

Data: 7 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Theatro Municipal de Niterói

Ingressos: https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/59639

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói-RJ