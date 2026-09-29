Detran RJ inicia agendamento de prova prática de habilitação para candidatos de instrutores autônomos

A listagem dos instrutores autônomos cadastrados está disponível no site do Detran RJ, na aba "Habilitação" - Foto: Divulgação

A listagem dos instrutores autônomos cadastrados está disponível no site do Detran RJ, na aba "Habilitação" - Foto: Divulgação

O Detran RJ vai abrir, entre os dias 30/09 e 2/10, o agendamento para a primeira prova prática de direção veicular para candidatos que realizam o processo de habilitação com instrutores autônomos. Nesta primeira etapa, serão contemplados candidatos do município do Rio de Janeiro.

Os instrutores autônomos cadastrados no Detran RJ deverão encaminhar as informações dos candidatos para o e-mail agendamento.autonomo@detran.rj.gov.br. A partir dos dados enviados, o departamento dará andamento aos procedimentos necessários para a realização dos exames.

A listagem dos instrutores autônomos cadastrados está disponível no site do Detran RJ, na aba "Habilitação", para consulta dos candidatos.

Uso de veículo automático é permitido

Nesta modalidade de formação, os candidatos interessados também poderão utilizar veículo com transmissão automática tanto nas aulas quanto no exame prático de direção. A autorização segue as novas regras estabelecidas pela Resolução nº 1.020/2025.

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