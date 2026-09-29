Polícia Civil prende agiota na Baixada Fluminense

Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), em ação conjunta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), prenderam, nesta terça-feira (29), um homem por agiotagem e extorsão na Baixada Fluminense. Ele foi localizado em Nova Iguaçu.

Segundo as investigações, o homem emprestava dinheiro cobrando juros abusivos e utilizava ameaças e coação para exigir pagamentos das vítimas. Em um dos casos, mesmo após a quitação de valor superior à dívida inicial, ele teria continuado as cobranças e enviado fotos de armas de fogo e munições para intimidar a vítima.

Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de extorsão e usura pecuniária. As equipes também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Japeri e Queimados, além da quebra de sigilo bancário e bloqueio de valores.

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