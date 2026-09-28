Três homens são presos com drogas durante ação da PM em Santa Rosa, Niterói

Três homens, de 22, 30 e 40 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação do 12º BPM (Niterói), na tarde desta segunda-feira (28), em comunidades de Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou por volta das 16h, durante um patrulhamento. As equipes estiveram na comunidade Matos Coutinho, onde um homem foi detido com material entorpecente.

Na sequência, os policiais seguiram para a comunidade da 600, onde outros dois homens foram presos. De acordo com a PM, materiais entorpecentes e uma balança de precisão foram apreendidos durante a ação.

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Ao todo, foram apreendidos 50 invólucros de maconha, 25 pinos de cocaína, 12 pedras de crack e quatro invólucros de haxixe. Também foram encontrados dois celulares, duas balanças de precisão e R$ 58 em espécie.

Os três presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.