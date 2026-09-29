Mulher é alvo de operação após tentar matar companheiro e enteada de 9 anos no Rio

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam, nesta terça-feira (29), uma ação contra uma mulher que tentou matar o ex-companheiro e a filha dele, de 9 anos. Os agentes cumprem mandados em dois endereços ligados à criminosa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime ocorreu em novembro de 2025, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a mulher teria descoberto que o companheiro mantinha um relacionamento com a própria irmã dela após ter acesso a mensagens trocadas entre os dois. Depois de uma discussão, ela deixou a residência e retornou pouco depois com uma arma de fogo dentro de uma bolsa.

O homem deixou a casa acompanhado da filha, de 9 anos, e entrou no veículo. Ele levou o celular da companheira para apagar as mensagens e também a chave do carro dela, na tentativa de impedir que ela os seguisse. A mulher, no entanto, teria alcançado o veículo, se colocado à frente do automóvel e exigido a devolução de seus pertences.

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Na sequência, ela efetuou diversos disparos contra o para-brisa e um dos pneus do carro, enquanto o homem e a criança permaneciam no interior do veículo. Os tiros só não atingiram as vítimas porque o automóvel era blindado.

A partir do conjunto probatório reunido ao longo da investigação com a realização de diversas diligências, foi possível concluir que a mulher teve a intenção de matar as vítimas ao disparar contra elas em áreas vitais. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão em dois endereços relacionados à mulher, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também houve a representação pela prisão temporária da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.