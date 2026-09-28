Prazo para pedido de isenção de IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, termina na quarta (30), em Cabo Frio
Contribuintes que se enquadram nos critérios previstos pela legislação devem apresentar documentação necessária na Secretaria de Fazenda
Os contribuintes de Cabo Frio devem ficar atentos, pois termina na próxima quarta-feira (30) o prazo para o pedido de isenção de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRSD), referentes ao ano de 2027.
Para oficializar o pedido de isenção, as pessoas que se enquadram nos critérios previstos na legislação vigente devem se dirigir à sede da Secretaria de Fazenda, na Rua Major Belegard, 395, Centro, das 8h30 às 17h, com a documentação necessária, para preencher o requerimento.
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No caso do IPTU, a documentação comprobatória são identidade e CPF (de ambos, se for casal); certidão de nascimento, casamento ou divórcio (dependendo do estado civil); declaração do imposto de renda (de ambos, se for casal); comprovante de residência e foto atualizada da fachada do imóvel; certidão de quitação do imposto e procuração simples e documentos do procurador, se for o caso.
Para idosos, o critério é ser maior de 60 anos, aposentado e renda de até dois salários mínimos. O benefício também se estende a pessoas com doenças graves e renda de até três salários mínimos.
Com relação à TCRSD, estão previstas isenções para imóveis cedidos ao município; ocupado por família de baixa renda inscrita no CadÚnico; de entidade de assistência social e de templo de qualquer culto. Neste caso, é preciso apresentar documento com foto; comprovante de residência; documentação especifica da isenção escolhida e procuração, se aplicável.