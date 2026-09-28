Polícia Civil prende homem que agrediu mulher e chutou cachorros na Gávea

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (28/09), um homem que agrediu e ameaçou de morte uma mulher, além de chutar os cachorros dela. O caso ocorreu na Rua Piratininga, na Gávea, Zona Sul do Rio.

As investigações apontaram que a vítima passeava com os animais quando o homem se aproximou de carro e reclamou que um dos cachorros estava na frente do veículo. A mulher pediu que ele aguardasse porque o animal estava fazendo suas necessidades. O motorista respondeu que não esperaria porque o filho dele estava passando mal e ameaçou atropelar o cachorro.

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Na sequência, o homem desceu do veículo, agarrou a mulher pelo pescoço e passou a chutar os animais. Durante a agressão, ele também ameaçou matar a vítima. Os cachorros começaram a latir e o homem retornou ao carro. Nesse momento, a mulher conseguiu gravar um vídeo que permitiu identificar a placa do veículo.

Após tomarem conhecimento do caso, os policiais da 15ª DP imediatamente iniciaram as diligências para localizar o homem. A partir de informações obtidas durante as buscas, os agentes chegaram à Rua Marquês de São Vicente, onde ele foi encontrado e conduzido à delegacia. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos a animais e ameaça.