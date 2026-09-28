Guarda Municipal prende homem que agrediu ex-namorada em bar na Trindade, em São Gonçalo

Vítima relatou que terminou o relacionamento há cerca de dois meses por ser agredida regularmente pelo acusado, mas as agressões teriam continuado - Foto: Ascom/PMSG

Vítima relatou que terminou o relacionamento há cerca de dois meses por ser agredida regularmente pelo acusado, mas as agressões teriam continuado - Foto: Ascom/PMSG

Agentes da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (28), um homem acusado de agredir sua ex-companheira. O suspeito, de 26 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, uma mulher de 28 anos. As agressões desta madrugada aconteceram em um bar na Trindade e o acusado foi detido na Unidade de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, para onde levou a vítima.

Amigas da vítima contaram que elas estavam no bar quando o acusado se aproximou e a xingou. Ao pedir que o homem se afastasse, a vítima teve um copo de cerveja arremessado contra o seu rosto. Foi quando o suspeito ameaçou matá-la. Após isso, ele teria acertado um taco de sinuca no pescoço da mulher, fazendo com que ela desmaiasse. Imediatamente, ele foi contido por populares.

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A vítima foi levada, no carro do suspeito, em companhia das amigas, para a Unidade de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, permanecendo desmaiada durante todo o trajeto. Foi quando os agentes da Guarda foram acionados, prestando apoio à vítima e prendendo o suspeito.

A vítima e o acusado namoraram por seis anos. Ela relatou que terminou o relacionamento há cerca de dois meses por ser agredida regularmente por ele, mas as agressões teriam continuado. A briga desta madrugada teria sido motivada por ciúmes por parte do acusado.

A vítima foi socorrida na UMPA e levada para o Pronto-Socorro Central (PSC), no bairro Zé Garoto, para a realização de exames, retornando à UMPA posteriormente. Após ser liberada, ela foi levada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no Mutuá, onde estava o suspeito para prestar depoimento. Ela também realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).