Operação da PM no Complexo da Maré deixa um morto e 12 baleados

Um homem morreu e outras doze pessoas ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, que começou no início da madrugada desta segunda-feira (28) e ainda está em andamento. Entre os feridos estão um policial militar e dois adolescentes Sete suspeitos já foram presos.

Segundo a PM, o policial foi atingido no braço e levado para o Hospital Federal de Bonsucesso. Ele não corre risco de morte. Os demais feridos também foram encaminhados para a unidade. Um dos adolescentes, de 12 anos, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

A operação reúne cerca de 200 policiais, incluindo equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). De acordo com a corporação, o objetivo da ação é combater atividades criminosas atribuídas ao Terceiro Comando Puro (TCP) dentro do complexo.

Durante a operação, os agentes apreenderam 13 fuzis, seis pistolas, 62 quilos de maconha e um veículo roubado. Granadas, munições e outros materiais também foram encontrados e ainda são contabilizados.

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A ação conta com sete veículos blindados e apoio de aeronaves. Equipes do Batalhão de Ações com Cães também foram acionadas para auxiliar na varredura das áreas onde os policiais atuam.

Os confrontos e a movimentação policial foram registrados em diferentes pontos do Complexo da Maré, entre eles Baixa do Sapateiro, Conjunto Esperança, Vila do João e Vila dos Pinheiros.

A operação continua em andamento nesta segunda-feira (28), e o balanço da ocorrência pode ser atualizado pela Polícia Militar ao longo do dia.