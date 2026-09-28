Ônibus com estudantes são atacados por criminosos armados na Linha Vermelha

Dois ônibus escolares que transportavam estudantes para uma excursão foram abordados por criminosos armados na manhã desta segunda-feira (28), na Linha Vermelha, na altura do Trevo das Missões, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Os veículos seguiam para Vassouras, no Sul Fluminense.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo tinha cerca de oito homens armados com pistolas e pedras. A abordagem aconteceu por volta das 9h40. Os criminosos quebraram os vidros das cabines dos motoristas e retiraram as chaves dos veículos.

Ainda de acordo com a PM, os homens chegaram a abandonar a tentativa de roubo ao perceberem que os ônibus transportavam crianças e adolescentes. Em seguida, porém, obrigaram os motoristas a atravessar os veículos na pista, utilizando os coletivos para formar uma barricada e interromper o trânsito.

Os estudantes foram retirados dos ônibus e colocados em dois veículos reservas, que também seguiam para a região de Vassouras. A viagem foi retomada pela Rodovia Washington Luís, com acompanhamento de uma equipe da Polícia Civil da 59ª DP (Duque de Caxias).

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Um terceiro ônibus também ficou retido durante a ação. Policiais da 59ª DP conseguiram entrar em contato por telefone com uma pessoa que estava dentro do veículo e acompanharam a liberação.

Após deixarem o local, criminosos que estavam na região do Parque das Missões voltaram a jogar objetos na pista para tentar interromper o tráfego na Rodovia Washington Luís.

A Linha Vermelha chegou a ficar totalmente interditada por cerca de uma hora. Depois, foram registrados bloqueios intermitentes no sentido Baixada Fluminense, próximo ao acesso à Washington Luís. Por volta das 10h45, a via estava totalmente liberada, mas o trânsito seguia com retenções.

Policiais militares, agentes da Polícia Civil e equipes da Guarda Municipal reforçaram a presença na região.

Segundo a PM, a ação teria sido praticada por criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). A corporação também informou que a ordem para o bloqueio teria partido de um criminoso conhecido como Peixão, apontado pelas autoridades como uma das lideranças da facção e ligado ao chamado Complexo de Israel.

Não há informação sobre estudantes feridos durante a ocorrência.