Mulher morre e nove ficam feridos em acidente na RJ-106, em Maricá

Equipes dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maricá e Itaboraí foram acionadas para o resgate, juntamente com o Samu - Foto: Divulgação

Equipes dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maricá e Itaboraí foram acionadas para o resgate, juntamente com o Samu - Foto: Divulgação

Uma mulher de 71 anos morreu e outras nove pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos na tarde desse domingo (27), na RJ-106, em Maricá. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e provocou a interdição da rodovia nos dois sentidos.

A colisão aconteceu por volta das 15h, no km 35 da Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Manoel Ribeiro, próximo à entrada da Estrada de Bambuí. O atendimento às vítimas se estendeu até as 19h15, período em que o trânsito ficou interrompido no trecho.

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Equipes dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maricá e Itaboraí foram acionadas para o resgate, juntamente com o Samu. Segundo informações dos bombeiros, quatro vítimas foram encaminhadas com ferimentos graves e outras três com ferimentos leves para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá. Duas pessoas receberam atendimento do Samu, mas não foi informado para qual unidade de saúde elas foram levadas.

A vítima que morreu estava em um Fiat Palio. Ela ocupava o banco do passageiro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O Palio era conduzido por outra mulher, que estava acompanhada de dois filhos, de 13 e 17 anos. Os três ficaram feridos.

O outro veículo envolvido era um Fiat Uno, com cinco ocupantes, que também foram atendidos pelas equipes de emergência.

Após a batida, o Palio ficou sobre a pista no sentido Saquarema, enquanto o Uno terminou imobilizado no acostamento, na direção de Maricá. A posição dos veículos e o atendimento às vítimas exigiram a interdição completa da rodovia, causando congestionamento na região. Segundo informações, a colisão teria ocorrido após uma ultrapassagem proibida. Os veículos bateram de frente, mas as circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.

A ocorrência foi registrada na 82ª Delegacia de Polícia, em Maricá.