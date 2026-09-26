Presos envolvidos no golpe do 'Boa Noite, Cinderela' contra um turista colombiano

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) prenderam em flagrante, nessa sexta-feira (25), dois criminosos envolvidos no golpe do "Boa Noite Cinderela" contra um turista colombiano. Eles foram capturados na galeria do Túnel Rebouças, na Zona Sul do Rio.

As investigações apontaram que a vítima, um turista colombiano, marcou um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos na noite de quinta-feira (24). Durante a ocasião, o estrangeiro foi dopado após ingerir uma bebida alcoólica preparada pelos bandidos, tendo seu aparelho celular, US$ 1,2 mil em espécie e cartões de crédito roubados.

Na ação criminosa, a vítima foi arremessada de um automóvel em movimento no Centro da cidade e socorrida a um hospital, onde deu entrada com traumas no ombro e braço direito, além de apresentar quadro severo de desorientação por intoxicação por substância exógena.

Após o fato ser comunicado na delegacia, as equipes iniciaram imediatamente as diligências, que permitiram a localização do veículo dos criminosos na galeria do Túnel Rebouças. No interior do automóvel, foram apreendidos dois copos de bebida alcoólica e um frasco de um medicamento controlado.

No decorrer das diligências, já na delegacia, o turista reconheceu um dos criminosos como um dos autores do crime. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de roubo majorado. Levantamentos do setor de inteligência apontaram que ele já havia sido identificado em outros três inquéritos instaurados pela especializada em agosto deste ano, envolvendo vítimas de nacionalidades britânica, americana e canadense, com prejuízos por transações bancárias fraudulentas que ultrapassaram 50 mil euros e US$ 17 mil.

De acordo com as apurações, o segundo homem que estava no veículo portava um celular com restrição de furto. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

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