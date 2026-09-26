Estado do Rio retém mais de R$ 1,5 milhão em mercadorias irregulares na Região dos Lagos

Uma ação integrada do Estado do Rio realizada nesta quinta-feira (26), em pontos estratégicos entre Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, identificou 70 irregularidades fiscais envolvendo mercadorias avaliadas em R$ 1.535.832,29. A fiscalização reuniu equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ), por meio da Operação Foco, e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).

As irregularidades estavam principalmente relacionadas à documentação fiscal. Foram registradas 41 ocorrências por ausência de Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico (MDF-e), 27 casos de mercadorias sem nota fiscal e dois envolvendo nota fiscal falsificada.

Entre as cargas fiscalizadas estavam produtos diversos, alimentos, carnes, bebidas, medicamentos, materiais de limpeza, toner, cosméticos, baterias, materiais de construção, madeira, gás e combustível. Também foram identificadas vans de e-commerce e caminhões circulando pela rodovia que conecta a Região dos Lagos à Baixada Fluminense.

A operação registrou alta incidência de cargas de e-commerce, inclusive com mercadorias de maior valor agregado. Entre os casos, foram abordadas vans transportando encomendas, além de uma carga de óleo diesel, com 2 mil litros, avaliada em R$ 11.471,00, que circulava sem a documentação fiscal exigida.

Também se destacaram no levantamento cargas de material cirúrgico, avaliada em R$ 200 mil; medicamentos, no valor de R$ 115 mil; motor de embarcação, avaliado em R$ 100 mil; toner, no valor de R$ 116.352,40; e carnes, avaliadas em R$ 207.314,74.

As cargas tinham origem ou destino em municípios como Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Niterói, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Araruama, Rio Bonito, Nova Iguaçu, Iguaba Grande, Itaboraí, Armação dos Búzios e Campos dos Goytacazes, entre outros.

Leia também:

Maricá conquista prêmio da ONU com Aldeia Indígena Céu Azul

Rio vai ganhar 175 ônibus elétricos a partir de 2027