Homem é condenado a 25 anos de prisão por morte de capitã do Exército

A Justiça do Rio condenou Elton Hilton Herculano a 25 anos de prisão pela morte de sua namorada, Rosângela da Silva Santos do Nascimento. O crime aconteceu em março de 2023, no Cachambi, Zona Norte do Rio de Janeiro. A capitã médica do Exército morreu asfixiada e intoxicada, segundo laudo da necrópsia.

O júri popular do réu aconteceu na 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), no Centro do Rio. A sessão foi presidida juíza Lúcia Glioche, que conduziu o julgamento de Élcio de Queiroz e de Ronnie Lessa pela morte da vereadora Marielle Franco, um dos casos mais acompanhados da história recente da Justiça brasileira.

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O conselho de sentença entendeu que o crime foi cometido por motivo torpe, porque o homem não aceitava o fim do relacionamento; por meio cruel, já que houve asfixia e intoxicação da vítima; e que a execução não possibilitou a defesa da mulher, pois o ataque aconteceu na casa da capitã do Exército, quando ela não suspeitava da violência.

Na época do assassinato, Elton cursava Direito. Ele chegou a estagiar na Vara Criminal especializada no Tribunal do Júri. Para Glioche, o homem sabia de todas as possibilidades de realizar o assassinato sem ter indícios da autoria: "Ele guardou ampolas de medicamento e escalpe, que precisasse exibir como sendo utilizados pela própria vítima, a fim de que todos acreditassem que ela havia praticado suicídio. O acusado preparou uma descrição dos fatos com antecedência suficiente que fosse capaz de afastar dele qualquer indício de que teria sido o autor da morte da vítima", destacou a magistrada.