Mais de 50 escolas tem aulas suspensas no Rio devido a operações policiais

Na Vila Aliança, sete unidades também tiveram as atividades interrompidas - Foto: Divulgação

Na Vila Aliança, sete unidades também tiveram as atividades interrompidas - Foto: Divulgação

Pelo menos 57 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira (25) em razão de operações policiais realizadas em diferentes pontos da cidade.

Uma das principais ações acontece no Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste, onde policiais militares atuam desde o início da manhã. A região reúne comunidades como Taquaral, Coreia, Sapo e Vila Aliança.

Quase 30 escolas foram afetadas apenas no Complexo de Senador Camará. Na Vila Aliança, sete unidades também tiveram as atividades interrompidas.

Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e drogas. Um homem foi preso.

Barricadas bloqueiam estrada

A operação também provocou alterações no trânsito da região. Imagens exibidas pelo Globocop mostraram barricadas em chamas nas proximidades da Estrada do Taquaral durante a manhã.

Além das barricadas, dois carros foram utilizados para bloquear a via. Com os obstáculos, poucos motoristas se arriscavam a passar pelo trecho. Cinco linhas de ônibus precisaram ser desviadas por causa da operação. Moradores também buscaram rotas alternativas para conseguir circular pela região.

Apesar dos bloqueios, a Estrada do Engenho permanecia liberada durante a manhã. A via faz a ligação entre Bangu e a Avenida Brasil. Também havia circulação normal na Estrada do Cafundá, que dá acesso à Avenida Brasil, e na Avenida Santa Cruz, importante ligação entre diferentes áreas da Zona Oeste.

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