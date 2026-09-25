Polícia Civil prende “batedor” de grupo responsável por mais de 70 roubos de veículos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, nessa quinta-feira (24), um integrante de um grupo criminoso responsável por mais de 70 roubos de veículos. Ele foi localizado nos acessos da comunidade Santo Amaro, na Glória, Zona Central do Rio. A ação contou com apoio da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), da Prefeitura do Rio.

Após intenso trabalho de investigação e análise de imagens e registros de circulação de veículos, os agentes identificaram a participação recorrente do homem nas ações criminosas. Segundo as investigações, ele atuava como “batedor”, seguindo à frente dos veículos ocupados pelos criminosos armados para identificar possíveis alvos, orientar o deslocamento do grupo e auxiliar na fuga após os roubos. Os crimes eram marcados pelo uso de violência e de armamento de grosso calibre, inclusive fuzis.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão temporária.

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