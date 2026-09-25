Vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (26) em Niterói
Imunização é uma medida preventiva contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida por animais silvestres
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) promove, neste sábado (26), em parceria com os municípios do estado, uma campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização é uma das principais formas de prevenção da raiva e contribui para reduzir a circulação do vírus entre animais e, consequentemente, o risco de transmissão para as pessoas.
Não há casos confirmados recentes de raiva em pessoas no estado. Recentemente, no entanto, foi identificado um caso da doença em um cão que havia tido contato com um morcego também diagnosticado com raiva. A ocorrência reforça a importância de manter a vacinação dos animais domésticos em dia e dos cuidados ao entrar em contato com animais silvestres.
Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 38.517 atendimentos na rede pública de saúde do estado relacionados a acidentes com animais. A maior parte das ocorrências envolveu cães e gatos, mas também houve atendimentos após contato com morcegos e micos, como os saguis.
No Estado do Rio de Janeiro, vacina e soro antirrábicos estão disponíveis em 25 polos distribuídos pelas diferentes regiões. A SES-RJ também mantém suporte 24 horas aos profissionais de saúde para orientação sobre os atendimentos. A relação dos polos pode ser consultada no painel de atendimento antirrábico do Monitora RJ, disponível no link: https://monitorar.saude.rj.gov.br.
Em Niterói, a campanha acontece neste sábado (26) em toda a região oceânica. Confira a relação completa dos postos de vacinação:
MMF Engenho do Mato: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Parque Rural do Engenho do Mato: Rua São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato
MMF Maravista: Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista
MMF Várzea das Moças: Estrada Velha de Maricá, s/nº – Rio do Ouro
MMF Colônia: Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores
MMF Cafubá I: Av. Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, 03 – Piratininga
MMF Cafubá II: Rua Deputado Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá
MMF Cafubá III: Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga
Policlínica Regional de Piratininga: Rua Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga
Policlínica Regional de Itaipu: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Clínica Veterinária Vetprime: Rua Nicarágua, nº 226 – Serra Grande
SOPRECAM – Associação dos Moradores de Camboinhas: Rua Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas
SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara: Rua Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara
Vetmar: Rua José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga
Associação de Moradores do Jacaré: Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Imbuí e Piratininga: Rua dos Golfinhos, 1 – Tibau
MMF Maceió: Rua José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Maceió
MMF Cantagalo: Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo
MMF Matapaca: Rua Aurora Ribeiro, nº 05 – Maria Paula
MMF Atalaia: Rua Padre José Euger, s/nº – Atalaia
MMF Sapê: Rua E, s/nº – Sapê
MMF da Ititioca: Rua Costa Monteiro, s/nº – Ititioca
MMF do Badu: Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Badu
Anexo da Policlínica do Largo da Batalha: Rua Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro: Estrada Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba
Centro Comunitário de Maria Paula: Av. França, nº 68 – Maria Paula
DPO Vila Progresso: Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1727 – Vila Progresso
Administração Regional do Rio do Ouro: Estrada Velha de Maricá, nº 7390 – Rio do Ouro
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’areia
Em São Gonçalo, a primeira etapa da vacinação ocorreu no dia 29 de agosto. A segunda etapa está prevista para 7 de novembro.
Prevenção e cuidados
A raiva é uma doença grave, causada por um vírus presente na saliva de animais infectados. A transmissão ocorre principalmente por mordidas, arranhões e por lambeduras em feridas ou em mucosas (olhos, nariz e boca). Depois que os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal. Por isso, qualquer possível exposição deve ser levada a sério e avaliada o quanto antes por um profissional de saúde.
Em caso de mordida, arranhão ou lambedura lave o local imediatamente com bastante água corrente e sabão. Não aplique substâncias caseiras sobre o ferimento e procure uma unidade de saúde o mais rápido possível, mesmo que o ferimento pareça pequeno. O profissional avaliará o tipo de exposição e indicará, quando necessário, a vacina antirrábica e outros cuidados. Se o animal for um cão ou gato, informe ao serviço de saúde se é possível observá-lo por 10 dias. Não mate nem abandone o animal.
Em parques, trilhas e áreas de mata não toque, não alimente e não tente resgatar animais silvestres, mesmo que pareçam mansos, feridos ou desorientados. Mudanças de comportamento podem ser sinal de doença. Morcegos, saguis (micos) e outros animais silvestres não devem ser capturados nem criados em casa. Proteja também seus animais, mantenha a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia.