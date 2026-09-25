Caravana de Arte e Lazer vai garantir fim de semana de brincadeiras para gonçalenses; saiba onde!

Durante a ação, as crianças de cada região poderão curtir escorrega inflável, jogos de tabuleiro, oficinas de pintura na pele, pula-pula e diversas brincadeiras realizadas pelos recreadores - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Durante a ação, as crianças de cada região poderão curtir escorrega inflável, jogos de tabuleiro, oficinas de pintura na pele, pula-pula e diversas brincadeiras realizadas pelos recreadores - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

O último fim de semana de setembro terá mais edições da Caravana de Arte e Lazer de São Gonçalo. No sábado (26), o projeto de recreação gratuita vai ao Colubandê; já no domingo (27), a caravana chega ao Rocha.

Durante a ação, as crianças de cada região poderão curtir escorrega inflável, jogos de tabuleiro, oficinas de pintura na pele, pula-pula e diversas brincadeiras realizadas pelos recreadores.

E, para repor as energias, os pequenos e seus familiares podem aproveitar lanches como cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, guaraná e água mineral.

O projeto é organizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e leva à criançada um momento de lazer, esporte, alegria e interação social. A caravana funciona de forma itinerante, atendendo aos mais diversos bairros do município.

Serviço:

Sábado (26) – Vila Olímpica da Fazenda Colubandê – Rua Expedicionário Ari Rauen – Colubandê, das 9h às 13h;

Domingo (27) – Rua José Lourenço de Azevedo – Praça do Rocha, das 9h às 13h.