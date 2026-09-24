Acusado de matar a companheira e atear fogo na casa é preso no Rio
Investigações apontam que no dia do crime ele teria realizado uma transferência de R$ 3,4 mil da conta da vítima para a própria conta
Acusado de matar a empresária Elaine Ferreira Ourique Mattos, no Rio, o companheiro da vítima foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nesta quinta-feira (24). De acordo com a polícia, após o crime, o acusado ateou fogo em parte da residência para tentar disfarçar o crime.
Segundo a polícia, Elaine foi morta dentro da casa que morava com o acusado. Ela tinha marcas de agressão no rosto e na cabeça.
O corpo da vítima foi localizado pelo Corpo de Bombeiro, que foi até a casa para controlar o incêndio que teria sido causado pelo acusado. Um projétil também foi achado no local.
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Durante as investigações, o homem transferiu, do celular da mulher, mais de R$ 3 mil da conta da vítima para sua própria conta na manhã do dia do crime. O telefone de Elaine foi localizado no carro do acusado.
A Polícia Civil segue com as investigações para desvendar a motivação do crime.