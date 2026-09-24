Homem condenado por roubo é preso pela Polícia Civil no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de outras equipes da especializada.

Flávio de Souza Teixeira era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo por roubo. A prisão aconteceu por volta das 11h, na Rua Urucuia, após um trabalho de investigação e monitoramento.

Além da condenação por roubo, o histórico de Flávio na polícia passa por casos graves de violência contra a mulher. De acordo com os registros, em 2017 ele foi acusado por agressão física, estrangulamento e ameaça de morte pela namorada da época.

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No ano seguinte, houve um novo registro por agredir e ameaçar a ex-companheira e a ex-sogra. Em 2020 ele foi acusado de tentativa de feminicídio após supostamente atropelar a ex-mulher, além de descumprir medidas protetivas, perseguir e ameaçar a vítima.

Durante a ação, os policiais avistaram criminosos e houve confronto. Os bandidos fugiram de carro e acabaram atropelando uma mulher. Ela foi socorrida pelos Bombeiros e levada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

